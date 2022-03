Poussières du Sahara : la qualité de l'air s'améliore à Lyon

Dimanche 20 mars, l'air devient plus respirable à Lyon. Après une semaine marquée par une pollution liée à l'air chargé en sable venu du Sahara.

La qualité de l'air oscille entre bonne et dégradée à Lyon, dimanche 20 mars. Sur la partie nord de la Presqu'île, les pentes et le 6e arrondissement, l'air est plutôt dégradé et bon sur le reste de l'agglomération, selon l'agence Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. "Le vent de sud sera bien actif sur une large part de la région et devrait favoriser la dispersion des polluants. Les indices de la qualité de l’air pourraient être moyens jusqu’à mauvais à cause des particules fines", explique l'agence.

Depuis le début de la semaine, la qualité de l'air n'est pas bonne à Lyon, à cause des retombées de poussières désertiques venues d’Afrique. Du sable, venu du Sahara est tombé avec la pluie sur l'agglomération mardi 15 mars, laissant dans l'atmosphère une ambiance laiteuse, liée aux poussières et aux particules fines.

Marine Latham, la directrice générale d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, était l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, mercredi 2 février. Elle explique le rôle essentiel joué par Atmo dans la surveillance de la qualité de l'air à Lyon et dans la région.