Un nouveau rassemblement pour l'Ukraine et la paix à Lyon

Dimanche 20 mars, les Lyonnais sont appelés à se rassembler une nouvelle fois, place Bellecour, pour soutenir le peuple ukrainien et s'opposer à la guerre en Ukraine.

Il y a presque un mois, le 24 février, l'armée russe envahissait l'Ukraine. Depuis, entre bombardements et affrontements armés, les Ukrainiens subissent la guerre sur leur territoire. Plusieurs millions ont déjà fuit le pays pour se réfugier dans d'autres pays européens. À Lyon, un rassemblement est organisé dimanche 20 mars à 16h en soutien au peuple ukrainien. La manifestation est organisée par les associations ukrainiennes lyonnaises, comme Lyon-Ukraine ou Ukraine 33.

Des Ukrainiens lyonnais ou réfugiés de la guerre prendront la parole pour donner leurs témoignages. Pour les associations, ce rassemblement est "très important pour soutenir sur place, ceux qui se défendent, qui se battent, pour garder un peu d’avenir, ils savent ce que nous faisons ici, pour eux".

Plus tôt sur la place Bellecour, à 15h, le Comité d'information pour une Syrie libre et démocratique organise également un rassemblement. Ils dénoncent le régime de Bachar El-Assad, les crimes de guerre en Syrie et demandent la libération des "détenus d'opinion" enfermés en Syrie.

