Orages violents : plus de 8000 décharges de foudre en Rhône-Alpes ce lundi

Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

L'activité orageuse dans la région a été intense ce lundi après-midi avec plus de 8000 décharges de foudre recensées en Rhône-Alpes.

Alors que la canicule est encore bien présente à Lyon et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce lundi soir, les orages sont venus quelque peu rafraîchir l'atmosphère. Keraunos, l'observatoire des tornades et orages violents, a ainsi recensés 8372 décharges de foudre en Rhône-Alpes ces dernières 24h.

En Auvergne, plutôt épargné, seuls 161 impacts de foudre ont été notés pour la journée de lundi. Des orages qui se sont aujourd'hui décalé vers l'est et qui pourraient toucher l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ce mardi.

Ces trois départements sont en vigilance orages.