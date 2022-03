Les poussières du Sahara continuent leur progression en France et à Lyon. Si le ciel est moins jaune qu'en début de semaine, les retombées de fines particules devraient persister jusqu'à ce vendredi 18 mars. Conséquence de cet épisode : la qualité de l'air est moyenne, voire dégradée en Auvergne-Rhône-Alpes.

En début de semaine, la ville de Lyon s'est réveillée sous un ciel jaune orangé, conséquence d'un phénomène connu à trois reprises en 2021 entre Rhône et Saône. En cause : des nuages de poussière du Sahara poussés par les vents du sud jusqu'au continent européen. Un épisode météorologique surprenant, mais pas vraiment rare en France.

Le phénomène a un nom : le sirocco. En d'autres termes, les poussières de sable du Sahara sont poussées par des vents violents vers le nord et rendent le ciel jaune et ocre. Venant tout droit du continent africain, ce sont des vents à plus de 80 km/h qui soulèvent le sable du plus grand désert du monde pour le porter jusqu'à Lyon.

Quelles conséquences sur la qualité de l'air ?

Conséquence, un épisode de pollution est en cours, mais il devrait progressivement s'atténuer ce jeudi 17 mars. "Ce nuage de particules devrait s'évacuer, mais des retombées restent possibles à l'est de notre région", précise le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air. Une qualité de l'air qui devrait être moyenne à l'ouest de la région et "possiblement" dégradée à l'est, conclut le laboratoire, le temps que les poussières de sable soient évacuées par le vent.

