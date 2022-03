Les habitants de la Métropole de Lyon se réveillent avec un ciel jaune et orangé au-dessus de leur tête ce mardi 15 mars. Un beau spectacle - pas si rare que cela - qui pourrait intriguer bon nombre de Lyonnais en ce début de semaine.

À Lyon, le temps est bon, le ciel est... jaune. Les Lyonnais les plus matinaux l'ont déjà remarqué. Lyon se réveille sous un ciel jaune et orangé, ce mardi 15 mars. Un phénomène météorologique déjà connu à trois reprises en 2021 entre Rhône et Saône. En cause : des nuages de poussière du Sahara poussés par les vents du sud jusqu'au continent européen. Le phénomène surprend, mais n'est pas vraiment rare en France ; il a même un nom : le sirocco.

Sous l'effet d'un puissant flux de sud qui nous apportera de la #douceur, de nombreuses quantités de #poussières sahariennes remonteront sur notre pays dans les prochains jours. Le ciel pourrait être assez laiteux sur #Lyon et la région. pic.twitter.com/mERZgqX1uU — Lyon Météo (@LyonMeteo69) March 14, 2022

"Le Sahara en visite à Lyon", tweetait la Métropole le 6 février 2021. Cette année encore, les poussières du Sahara poussées par des vents violents vont rendre le ciel du Grand Lyon jaune et ocre. Venant tout droit du continent africain et du Sahara, des vents violents à plus de 80 km/h soulèveraient le sable du plus grand désert du monde pour les porter jusqu'à Lyon. Lundi 14 mars, le "sirocco" était en visite en Espagne dans la région de Murcie. Les images sont impressionnantes.

Les remontées de #sable du #Sahara sont en cours en Espagne ce lundi ! Vidéo depuis Aguilas dans la région de Murcie où le ciel est totalement orange digne d'une ambiance martienne !

Ces poussières arriveront en #France dès demain ! Vidéo: JoseGomezRos pic.twitter.com/mJftPC5NsG — Lyon Météo (@LyonMeteo69) March 14, 2022

La raison des voitures sales ce matin dans les rues

Le puissant flux du sud est pourtant déjà à Lyon. Dans la soirée de lundi, des pluies importantes ont fait tomber cette poussière dans les rues. Résultat : une fine pellicule de poussière de sable venant tout droit d'Afrique s'est posée sur les vélos, voitures et tout le matériel urbain dans la rue. Le phénomène météorologique devrait encore être visible jusqu'au mercredi 16 mars. "Le ciel pourrait être assez laiteux" expliquait de son côté Lyon Météo.