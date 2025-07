Un supercalculateur implanté au coeur de la Drôme

Près de Valence, l’installation du supercalculateur géant du leader français du cloud computing, rentre dans une nouvelle phase avec le dépôt du permis de construire. Un projet ambitieux qui suscite espoirs économiques et interrogations environnementales.

Annoncé en grande pompe en février dernier, et officialisé en mars, le projet de supercalculateur dans la Drôme va prendre une autre dimension. L’entreprise Sesterce, spécialisée dans les infrastructures cloud et le calcul haute performance, va commencer l’implantation d’un supercalculateur de dernière génération avec le dépôt du permis de construire le 28 juin.

Situé sur le parc d'activités du Rovaltain, entre Valence et Romans-sur-Isère, ce projet colossal, estimé à 1,8 milliard d’euros, prévoit la construction d’un data center d’une puissance inédite en France, accompagné d’un campus dédié à la formation et à l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle.

“Ce projet représente une étape cruciale dans notre stratégie de développement des capacités de calcul haute performance en France“

Anthony Tchakerian, cofondateur de Sesterce.

Rovaltain : un site stratégique au cœur de la vallée du Rhône

Ce supercalculateur, qui se veut "le plus grand de France voire d’Europe" selon le directeur général de Sesterce, sera implanté dans l’ancien pole Ecotox (un ancien pôle de recherche sur les perturbations physiques, chimiques et biologique sur l’homme et son environnement). Un site situé proche de la gare Valence TGV et déjà doté d’infrastructures technologiques.

L’entreprise marseillaise y a acquis plusieurs hectares auprès de l’Institut Mérieux pour y bâtir un centre capable d’accueillir 40 000 processeurs graphiques (GPU), l’équivalent des cerveaux numériques nécessaires à l’entraînement des modèles d’IA les plus sophistiqués.

À propos de Sesterce

Créée en 2018, Sesterce est devenue, en quelques années, le leader français du cloud computing avec un chiffre d’affaires dépassant les vingt millions d’euros. L’entreprise marseillaise exploite une quinzaine de centres de calcul dédiés au traitement des données pour l’intelligence artificielle.

Un supercalculateur pour rattraper le retard sur l'IA

Ce projet s’inscrit dans la continuité du salon IA 2030 de février dernier, au cours duquel Emmanuel Macron avait annoncé un plan de 109 milliards d’euros pour faire de la France un acteur majeur du secteur de l'intelligence artificielle. Le but étant de rattraper son retard face aux géants américains et chinois du cloud et de l’IA.

Ce supercalculateur promet également de fortes retombées économique, avec près de 800 à 1 000 emplois directs et indirects attendus. Le projet prévoit aussi la création d’un campus IA, regroupant startups, centres de formation, laboratoires et événements dédiés aux nouvelles technologies. "C’est une opportunité unique de positionner notre territoire comme un pôle d’excellence scientifique", se félicite Nicolas Daragon, président (LR) de Valence Romans Agglo.

Des garanties environnementales sous surveillance

Ce projet inquiète néanmoins les riverains de l’agglomération valentinoise. Si Sesterce promet un data center respectueux de l’environnement, avec un système de refroidissement à eau en boucle fermée et la valorisation de la chaleur produite, plusieurs voix s’élèvent pour demander plus de transparence, notamment le collectif citoyen “Le Choix de Valence” qui réclame des études indépendantes sur la consommation d’eau et l’impact sur la nappe phréatique, dans une région déjà sensible aux enjeux hydriques.