Pollution à Lyon : la qualité de l'air mauvaise ce mardi

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole lyonnaise restera mauvaise ce mardi 1er juillet alors que la préfecture du Rhône a activé le niveau information-recommandation.

On respire toujours mal à Lyon ce mardi 1er juillet. Alors que la préfecture du Rhône a activé le niveau information-recommandation en raison des fortes chaleurs et d'un ensoleillement soutenu, sans que toutefois aucune mesure contraignante ne soit mise en place, la qualité de l'ai restera mauvaise dans toute la métropole de Lyon.

"Avec des conditions caniculaires et des masses d’air stables, la formation de l’ozone sera intense. Le seuil d’information et de recommandation fixé à 180µg/m3 pourrait être franchi dans le bassin Lyonnais Nord Isère et la vallée du Rhône et des vigilances jaunes sont activées" explique ainsi Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de poursuivre : "Les niveaux de particules PM10 pourraient augmenter suite au passage de poussières désertiques. La qualité de l’air pourrait être dégradée à mauvaise."

Ce mardi, Atmo classe ainsi les concentrations en ozone et multi-polluants comme mauvaises tandis qu'elles seront moyennes pour le dioxyde d'azote et les particules fines.