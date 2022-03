Exposition photo à Bron : dans les rues de Bogota

Del Cielo, un espace de rencontres et d’échanges. © Romain Étienne – Item

Réalisée par le photographe Romain Étienne, membre du collectif Item (association lyonnaise de photographes spécialisés dans le photojournalisme), accompagné de Jarring Effects (maison musicale indépendante lyonnaise), l’exposition Give Youth a Chance est une immersion à la fois visuelle et sonore dans les rues de Bogota, à la rencontre d’activistes culturels qui luttent, au travers de projets artistiques, contre la violence et les guerres.

Dans cette capitale qui, comme d’autres villes, voit ses quartiers difficiles abandonnés par l’État et rendus à la merci des gangs, des initiatives citoyennes ont émergé avec la création de structures culturelles autogérées, dédiées aux jeunes. Des espaces de liberté, d’échanges autour de multiples activités qui les protègent de la violence de la rue.

Dans certains d’entre eux, ils discutent ou écrivent autour de l’actualité internationale ou d’un quartier, dans d’autres ils se forment au cirque, à la musique ou au skateboard. Dans ce pays où 35 % de la population a moins de 25 ans, ces militants culturels partent à la reconquête du lien social et s’attachent à transmettre aux jeunes des valeurs d’éducation populaire et d’émancipation, propices à la construction d’une société différente et moins destructrice.

Give Youth a Chance – Romain Étienne et Jarring Effects – Du 22 mars au 23 mai à Pôle en Scènes, espace Albert-Camus, Bron