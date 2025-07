Alors que Lyon traverse une nouvelle vague de chaleur cette semaine, Nathalie Perrin-Gilbert a demandé à Grégory Doucet, maire de Lyon, de rendre l'accès aux musées de la Ville gratuit jusqu'à la fin de la canicule.

Dans un mail envoyé à Grégory Doucet, maire de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, ancienne adjointe à la culture et aujourd'hui candidate aux municipales de 2026 à Lyon, demande à l'édile l'ouverture gratuite des musées municipaux (Beaux Arts, Gadagne et musée d'art contemporain).

"En août et septembre 2023, j’avais proposé à votre direction générale et votre cabinet –et obtenu- que nous ouvrions gratuitement nos musées. L’opération avait été un succès" rappelle NPG. Avant de poursuivre : "Il me semble tout à fait nécessaire de faire de même, à compter de ce mercredi matin et a minima jusqu’à vendredi soir (mais je pense qu’aller jusqu’à dimanche inclus serait une bonne chose)."

Avec des températures qui devraient flirter avec les 40 degrés à Lyon ce mardi et jusqu'à jeudi, les musées lyonnais pourraient offrir "un peu de répit" aux Lyonnaises et aux Lyonnais selon l'élue. Cette dernière demande également à Grégory Doucet de se rapprocher de la Métropole de Lyon pour rendre les musées Confluences et Lugdunum également gratuits tout en souhaitant l'organisation de "nocturne" au sein de ces musées climatisés mercredi et jeudi soir.

A noter que l'ouverture gratuite des musées est prévue par la Ville de Lyon en cas de vigilance canicule rouge ou au dixième jour de vigilance orange. Ce mardi 1er juillet est le quatrième jour consécutif où le Rhône est en vigilance orange canicule.

"Aujourd'hui, comme chaque mardi, les musées ne sont pas ouverts au public. C'est donc tout à fait jouable d'utiliser cette journée pour organiser, aux côtés des directions concernées et en les soutenant, la gratuité à venir et même les nocturnes" conclut Nathalie Perrin-Gilbert.