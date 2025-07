Une chaleur caniculaire sous un grand soleil à Lyon, jusqu'à 38 degrés attendus

La chaleur sera de nouveau caniculaire et pénible ce mardi 1er juillet 2025 à Lyon après une nuit tropicale en centre-ville.

Ce mardi 1er juillet s'annonce de nouveau caniculaire à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Si cette nuit la température n'est pas redescendue sous les 22 degrés, le mercure devrait une nouvelle fois grimper très vite aujourd'hui et atteindre des pointes à 39 degrés au plus fort de la journée. Le département du Rhône est toujours en vigilance orange canicule ce mardi.

Des chaleurs difficilement supportable sous un grand soleil tout au long de la journée. Quelques pluies pourraient en revanche tomber sur les Monts du Lyonnais en fin de journée notamment.