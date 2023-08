Pourquoi la taxe foncière s’envole de près de 16% à Lyon ? 

Entre l’inflation et la hausse des impôts locaux la plus importante depuis une vingtaine d’années à Lyon, la taxe foncière des propriétaires lyonnais s’envole de 16,1%.

Les premiers avis de taxe foncière commencent à arriver dans les boîtes aux lettres des ménages Lyonnais et la note se révèle très salée. Pas vraiment une surprise pour qui avait noté, en janvier 2023, l’annonce par la ville de Lyon d’une hausse de 9% des impôts locaux. C’était toutefois sans compter sur l’inflation qui a automatiquement fait bondir de 7,1% la taxe foncière, en plus de l’augmentation décidée par la municipalité écologiste. Ce qui, pour les ménages Lyonnais représente une augmentation de 16,1% de leur taxe foncière.

Le rôle de l’inflation

L'évolution de la valeur locative des biens, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, suit celle de l'indice des prix à la consommation entre novembre et novembre, explique la Direction générale des finances publiques (DGFiP). En novembre 2022, au pic de l'inflation, la hausse de l'indice était de 7,1% par rapport à novembre 2021. C'est donc ce taux qui s’applique à toutes les taxes foncières des ménages cette année.

L’inflation a également joué un rôle dans la décision de la majorité écologiste d’augmenter les impôts locaux pour la première fois depuis son élection. Avec cette augmentation de 9%, Grégory Doucet a engagé la hausse d’impôt la plus importante depuis une vingtaine d’années à Lyon, souhaitant amortir une partie de la hausse de 32 millions d’euros du budget énergie de la Ville en 2023. La municipalité avait alors expliqué que cette hausse lui permettrait de dégager 27 millions d’euros de recette. De quoi permettre de "maintenir les services publics", justifiait en janvier Grégory Doucet, qui "ne veut pas que cette crise énergétique, cette inflation, affecte nos services publics car c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas".

Les ménages les plus précaires épargnés

En janvier, la Ville avait assuré que la mesure ne concernerait qu’un tiers des habitants de Lyon. Les plus précaires devant en être exemptés, soit, les propriétaires seniors de plus de 75 ans à faibles revenus, les bénéficiaires d'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation aux adultes handicapées. "Lyon à la particularité d’être une ville où il y a beaucoup d’investisseurs. Pas loin de 60% des propriétaires sont propriétaires de plus de cinq logements. En général on en habite qu’un seul. C’est cette catégorie de gens plus aisés qui sera la plus touchée par cette taxe foncière. Cela me semble être une mesure de redistribution juste", avait expliqué le premier édile.

Pour l’heure, seuls les propriétaires non mensualisés commencent à recevoir leur avis de taxe foncière. Pour ceux qui sont mensualisés, la DGFIP commencera à envoyer les avis d’imposition à partir du 22 septembre.

