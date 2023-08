Un appel à témoins lancé après une noyade dans le Rhône

Dix jours après la mort d’un jeune dans le Rhône, la police lance un appel à témoins pour éclaircir les circonstances de l’accident survenu au niveau du pont Winston Churchill (Lyon 6e) le 21 août.

Il était entre 18 et 19 heures, lundi 21 août, lorsqu’un jeune de 24 ans s’est noyé dans les eaux du Rhône, au niveau du pont Winston Churchill, dans le 6e arrondissement de Lyon 6e. D’après les forces de l’ordre, la victime "et deux amis chahutaient dans l’eau" jusqu’à ce que survienne le drame.

Dix jours après l’accident et alors que l’un des deux compagnons de la victime avait été placé en garde à vue afin d’être entendu, la police lance un appel à témoins pour identifier et retrouver le troisième baigneur, qui avait quitté les lieux. Il s’agit d’un homme mince d’environ 25 ans, de "type africain", portant des cheveux noirs et un bouc.

Toute personne ayant été témoin de la scène est également invitée à contacter la police au 04 72 82 15 00.