Pour ses quinze ans, la sculpture Only Lyon fait peau neuve

En partie dégradée, la sculpture Only Lyon située au Sud de Lyon est actuellement en pleine rénovation. L'oeuvre sera visible dès le 13 mars.

Pour ses quinze ans, la sculpture "Only Lyon" va faire peau neuve. Installée à l'entrée sud de Lyon, "Only Lyon" est très prisée par les touristes lyonnais en quête de photographies souvenirs. Inaugurée en 2010 sur la Place Bellecour, la sculpture est située sur l'esplanade du musée des Confluences depuis 2015. Un nouvel emplacement qui lui a valu plusieurs tags sur ses grandes lettres rouges et blanches.

Dégradée, cette dernière devrait donc être entièrement transformée. Aidé de jeunes en situation de handicap issu de l'atelier Anamorphose, c'est le street artiste Kalouf, qui s'occupe du nouveau design. Son projet : une fresque symbolisant l'évolution de Lyon peinte à la manière "street-art". L'œuvre sera visible dès le 13 mars

