200 postes de policiers adjoints à pourvoir dans le Rhône

La Police Nationale recrute des policiers adjoints sur le département du Rhône et la Métropole de Lyon. Une action de recrutement exceptionnelle menée afin de renforcer les effectifs de la zone de sécurité et de défense Sud-Est. En tout, 400 postes sont à pourvoir dans ce périmètre, dont 200 dans le Rhône et dans la Métropole de Lyon.

La campagne s'adresse à tous les jeunes de 18 à 30 ans, sans condition de diplôme. Avant d'exercer, les candidats devront d'abord être retenus aux épreuves orales, écrites et sportives. Une fois sélectionnés, il leur faudra effectuer une formation rémunérée de dix-huit semaines. Le policier adjoint intégrera et exercera ensuite ses fonctions dans l’un des commissariats du département où il aura postulé en amont. Le contrat de travail est établi pour trois ans, puis renouvelable une fois maximum.

Missions

Le policier adjoint est un véritable appui aux policiers. Il les assiste au quotidien dans leurs missions de prévention et de répression. Le policier adjoint peut ainsi aider les équipes sur des missions de surveillance, d'assistance aux personnes ou encore de répression de délinquance. Il peut également participer à l'accueil et à l'information du public dans les commissariats.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'au 21 mars prochain.

