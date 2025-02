Après cinq mois de chantier participatif, les cages d'escaliers de la tour 41 du quartier des Minguettes à Vénissieux sont désormais ornées d'une fresque. Un projet mené par GrandLyon Habitat en collaboration avec l'artiste Dagson Silva.

Raconter l'histoire du quartier des Minguettes (Vénissieux) et embellir les parties communes de la tour 41, c'est le pari que se sont lancés GrandLyon Habitat et l'artiste Dagson Silva. Pour cela, l'artiste, en collaboration avec les habitants de la Darnaise, a créée une immense fresque. Peinte sur les cages d'escalier des quinze étages, celle-ci retrace la vie des habitants du quartier, basée sur des témoignages récoltés.

"Cette fresque est une expérimentation inédite dans le logement social et dans un quartier dit, « prioritaire », par son ampleur, ses aspects techniques et humains, au service du vivre ensemble et du cadre de vie. Un projet pensé à partir des ressentis et besoins des locataires, qui contribuera au sentiment d’appartenance des habitants de ce quartier", déclare François Thevenieau, Président de GrandLyon Habitat.

Cinq mois de chantier participatif

Durant le mois d'avril et celui de mai 2024, GrandLyon Habitat et Dagson Silva sont partis à la rencontre des habitants de la Darnaise. Lors de ces deux mois, l'artiste a récolté des témoignages, des souvenirs et des anecdotes variées sur la vie du quartier. Une première phase ayant permis de retracer la vie d'une centaine de personnes et d'alimenter la future fresque. Après que les lieux aient entièrement été repeints en septembre, les premiers dessins ont été tracés dès octobre, et ce jusqu'à décembre. Fruit du travail d'une quinzaine de jeunes Vénissians et de l'artiste, ce sont au total 29 fresques qui ont été réalisées au sein de la tour.

" À travers ce projet, le bailleur souhaite impliquer les locataires dans l’amélioration de leur cadre de vie, dans la réappropriation de leur espace de vie, dans un quartier en renouvellement urbain et aussi aux enjeux connus en termes de tranquillité", explique Grand Lyon Habitat.

Une tour repeinte par an

Si la tour 41 du quartier des Minguettes est la première a avoir pu bénéficier de ce traitement, GrandLyon Habitat ne souhaite pas s'arrêter là. Le projet devrait se poursuivre dans les prochaines années, à raison d'une tour remise en peinture par an. Ainsi, le prochain bâtiment concerné est la tour située au 61 boulevard Lénine. Comme pour la précédente, la fresque collaborative sera peinte suite à plusieurs ateliers de concertation afin d'identifier les souhaits des habitants.

