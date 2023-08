Le pont Bonaparte était fermé aux voitures depuis le 17 juillet dernier. Après 5 semaines de travaux, la circulation est à nouveau autorisée aux voitures à partir de ce lundi 21 août.

La Métropole de Lyon profitait de l'accalmie de l'été pour engager des travaux nécessitant la fermeture totale du pont Bonaparte, qui relie la place Bellecour au Vieux-Lyon. La circulation était alors interdite durant 5 semaines, à compter du 17 juillet. Les automobilistes pourront à nouveau emprunter ce pont dès lundi 21 août, annonce le communiqué de presse.

Fin des travaux programmée pour novembre

“La fin des travaux conséquents de réparation et de sécurisation du pont est programmée pour novembre prochain.”, indique le communiqué .”Les dernières opérations consisteront à intervenir sur le trottoir amont et terminer les travaux moins visibles mais tout aussi essentiels de confortement de la structure sous l’ouvrage.”

Une déviation a été mise en place sur les quais de Saône avec franchissement possible par la pont Kitchener et le pont Maréchal Juin. Les accès piétons et cyclistes étaient quant à eux maintenus.