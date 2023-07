Lyon : le pont Bonaparte fermé aux voitures jusqu'au 21 août

Le pont Bonaparte à Lyon sera fermé à partir du 17 juillet et jusqu'au 21 août en raison de travaux.

C'est un nouvel axe de l'agglomération lyonnaise qu'il faudra contourner cet été en voiture. Après le pont Lafayette et le pont Paul Bocuse, c'est le pont Bonaparte qui relie la place Bellecour au Vieux-Lyon qui sera fermé dès le lundi 17 juillet et ce jusqu'au 21 août.

Déjà en travaux depuis plusieurs mois avec une circulation automobile maintenue, la Métropole de Lyon profite de l'accalmie de l'été pour engager des travaux majeurs nécessitant la fermeture totale de l'axe.

Une déviation sera mise en place sur les quais de Saône avec franchissement possible par la pont Kitchener et le pont Maréchal Juin. Les accès piétons et cyclistes seront quant à eux maintenus.