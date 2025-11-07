Le Département du Rhône programme plusieurs chantiers routiers du 10 au 16 novembre

Quatre opérations de travaux sont prévues sur les routes départementales, dont une importante réfection d'enrobé à Sainte-Consorce.

Le Département du Rhône engage plusieurs chantiers sur ses routes départementales du 10 au 16 novembre pour garantir la sécurité des usagers et améliorer les mobilités. Le pont de Condrieu reste à l'arrêt en raison des forts débits du Rhône. La reprise des travaux se fera dès que les conditions le permettront.

Le 12 novembre, des travaux d'abattage d'arbres morts nécessiteront une circulation en alternance sur la RD611 à Grézieu-la-Varenne (1 442 euros). Du 13 au 19 novembre, la RD30 à Sainte-Consorce sera fermée pour des travaux de réfection d'enrobé, l'opération la plus importante de la semaine avec un montant de 215 000 euros.

Du 10 au 13 novembre, la RD82 à Valsonne sera barrée pour une livraison de transformateur Enedis. Enfin, du 12 novembre au 5 décembre, des travaux de renouvellement en eau potable sur la RD39 à Lachassagne entraîneront des déviations ou des feux tricolores selon l'avancement du chantier.