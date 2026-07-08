Pollutions aux PFAS au sud de Lyon : l’État dévoile de nouveaux résultats

Deux nouveaux projets d’arrêtés ont été formulés par la préfecture du Rhône afin de contrôler les rejets de PFAS. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À l’occasion du 17e comité des élus consacré à la pollution aux PFAS au sud de Lyon, la préfecture du Rhône fait un nouveau bilan ce mercredi 8 juillet sur les derniers résultats obtenus et les actions engagées.

Nouveau point d’étape pour l’État. Alors que le 17e comité des élus consacré à la pollution aux polluants éternels, dits PFAS, s’est tenu en début de semaine, la préfecture du Rhône dévoile ce mercredi 8 juillet les derniers résultats des prélèvements effectués au sud de Lyon.

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Des rejets "très faibles" dans l’eau pour Daikin

Les premiers résultats se concentrent d’abord sur les rejets des entreprises Arkema et Daikin, situées à Oullins-Pierre-Bénite. La préfecture du Rhône note ainsi que les rejets d’Arkema dans l’eau "se stabilisent depuis plusieurs mois autour de 1,7 kg/mois" et proviennent "essentiellement" de la "remobilisation de la pollution historique de la nappe." L’industriel assure par ailleurs poursuivre ses études sur les techniques les plus adaptées pour traiter les sols. Du côté de Daikin, ses rejets restent "très faibles", indique encore l’État, "de l’ordre de quelques grammes par mois."

L’État indique également que, selon les récentes mesures, le principal émissaire canalisé d’Arkema rejette "environ 1g/jour pour la somme des 26 PFAS mesurés." Un projet d’évolution du procédé de fabrication de Daikin a, quant à lui, été évoqué lors du comité par les services de l’État. Des éléments techniques sont encore en cours d’étude, mais, s’il venait à être autorisé, le projet serait toutefois "encadré par arrêté préfectoral" et "s’accompagnera d’un renforcement des exigences réglementaires", poursuit la préfecture.

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Deux nouveaux PFAS surveillés à Ternay dès janvier 2027

Depuis la mise en place des deux premiers filtres à charbon actif en grain au captage de Ternay, la qualité de l’eau "est conforme" à la réglementation depuis mi-novembre, rappelle la préfecture. Six filtres à charbon ont été installés depuis 2026, "ce qui a permis une performance encore accrue du traitement", ajoute-t-elle. Mais dès janvier 2027, deux nouveaux polluants éternels seront surveillés : le TFA et le 6-2FTSA.

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Le maintien des recommandations sanitaires "répond aux enjeux sanitaires identifiés"

Au regard des résultats obtenus autour de la plateforme industrielle, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) confirme donc à nouveau "un marquage avéré des PFAS dans l’environnement" mais n’identifie pas "pour les composés et milieux retenus dans ces études, d’incompatibilité avec les usages considérés sur les zones analysées, au regard des valeurs de référence internationales disponibles et en appliquant les recommandations sanitaires en vigueur." Et assure que "le maintien des recommandations sanitaires en vigueur dans ce secteur répond aux enjeux sanitaires identifiés."

Pour rappel, la consommation des fruits et légumes récoltés dans les jardins privés, ainsi que l’usage des eaux pluviales ou de puits privés, sont à bannir dans un périmètre de 500 mètres autour du panache de dispersion des rejets de la plateforme industrielle. Il est également recommandé de ne pas consommer les œufs, ni la chair des volailles produits par les poulaillers individuels dans 17 communes et arrondissements de Lyon, à savoir : Brignais, Chaponost, Charly, Feyzin, Francheville, Irigny, La Mulatière, Lyon 2e, Lyon 7e, Lyon 8e, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint Genis-Laval, Solaize, Vernaison et Vourles. La consommation des poissons pêchés dans le Rhône, en aval d’Oullins-Pierre-Bénite, la rivière Le Garon et le lac de Combe Gibert est également déconseillée.

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L’étude PERFAO s’achève, les résultats attendus en 2027

Lancée le 12 février, l’étude PERFAO menée par l’institut écocitoyen du territoire lyonnais pour la connaissance des pollutions touche à sa fin. Cette dernière visait à prélever le sang de 300 Grands Lyonnais afin d’évaluer les niveaux d’imprégnation aux PFAS des populations vivant autour de la plateforme.

Les premiers résultats devraient être disponibles début 2027, indiquent enfin les services de l’État.

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