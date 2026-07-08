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IKEA conception et commande à Annecy/ ©IKEA
IKEA conception et commande à Annecy. ©IKEA

IKEA ouvre un atelier de conception et de commande à Annecy

  • par Laura Pierrez

    • Le 30 juin, le groupe suédois IKEA a inauguré l’ouverture d’un nouvel atelier dédié à la conception et à la commande à Annecy, en Haute-Savoie. 

    Un nouvel IKEA différent des grands magasins IKEA classiques dédiés à la conception et à la commande a ouvert ses portes à Annecy, en Haute-Savoie. Cet atelier de conception et de commande s’étend sur 350 mètres carrés. L’inauguration de l’atelier entre dans l’objectif du groupe IKEA de renforcer sa proximité avec sa clientèle. Dans cet atelier, les clients pourront donner vie à un projet d’aménagement accompagné par des professionnels. Que ce soit une cuisine, un dressing ou des rangements, IKEA conception et commande permet de « découvrir de nombreux matériaux, de finitions et de solutions innovantes pour optimiser chaque pièce de votre maison », indique l’enseigne sur son site internet.

    Dix experts sont présents sur place et disponibles avec ou sans rendez-vous pour accompagner les professionnels et les particuliers dans leurs projets. Ce nouvel atelier propose plus d’une vingtaine d’espace d’inspiration notamment pour les cuisines, les salles de bains, les dressings, les salons et les espaces de rangement. Différents espaces sont disponibles pour les clients : espace professionnel, espace de planification et de conception. Cet atelier a été conçu pour développer au mieux les projets souhaités des clients, il a également été lancé dans les villes de Pau et de Limoges.

    Ce nouveau lieu permet aussi aux Annéciens de bénéficier d’un nouveau point de retrait pour leurs commandes IKEA. Les commandes peuvent être récupérées directement à l’atelier conception, ou livrées à domicile. 

    Pour rappel, l’entreprise IKEA est spécialisée dans l’aménagement et l’ameublement. Avec ses 12 000 collaborateurs ainsi que 36 magasins en France, trois ateliers de conception, sept points de conseils et cinq dépôts, IKEA a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros.

    À lire aussi : Centre commercial Porte des Alpes : quel avenir après Ikea ?

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