Marine Le Pen a annoncé se présenter aux présidentielles 2027, se pourvoyant en cassation suite à son procès. Une décision dont se réjouissent les élus et militants RN du Rhône.

La justice a tranché. Mardi 7 juillet, la leader du Rassemblement National (RN), Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Notamment condamné à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable avec le port d'un bracelet électronique, la députée du Pas-de-Calais a, dans la foulée, annoncé qu'elle serait tout de même candidate à l'élection présidentielle en 2027, se pourvoyant en cassation.

Une décision dont se réjouit le parti d'extrême droite dans le Rhône : "Les militants, élus et cadres du Rassemblement National du Rhône se réjouissent que Marine Le Pen retrouve l'intégralité de sa présomption d'innocence à la suite de son pourvoi en cassation, lequel suspend l'exécution des peines prononcées en appel", affirme le conseiller métropolitain RN, Tim Bouzon.

"Cette clarification renforce notre détermination"

Alors que la cour de cassation se chargera de vérifier si le droit a bien été appliqué, le Rassemblement National semble y percevoir une victoire : "Dans le Rhône, cette clarification renforce notre détermination", affirme par ailleurs le conseiller métropolitain. Pour rappel, le RN souhaite contester "l'applicabilité de ce texte qui réprime le détournement de fonds publics" devant la cour de cassation.

Si cette dernière ne lui donne pas raison, elle sera définitivement reconnue coupable et écopera de trois ans de prison, dont un an ferme aménageable avec le port d'un bracelet électronique, d'une amende de 100 000 euros et d'une peine d'inéligibilité de 45 mois, dont 15 mois ferme. Marine Le Pen pourra néanmoins se présenter aux présidentielles, puisque cette période ferme s'est écoulée depuis le jugement en première instance.

Dans ce contexte, le Rassemblement National du Rhône assure poursuivre sa préparation de l'échéance de 2027 : "Plus que jamais, nous sommes mobilisés pour préparer l'échéance présidentielle de 2027 et poursuivre notre travail de terrain au service des habitants du Rhône", indique Tim Bouzon, avant de conclure : "Les responsables départementaux, les élus, les conseillers municipaux, les conseillers métropolitains, les militants et l'ensemble des adhérents seront pleinement engagés dans cette campagne."

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