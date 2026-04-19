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Pollution à Lyon © Florent Deligia

Pollution : la qualité de l'air reste dégradée à Lyon ce dimanche

  • par LC

    • La qualité de l'air sera dégradée à Lyon et dans la région ce dimanche 19 avril, avec une part mauvaise plus large que la veille.

    La qualité de l'air ne s'arrange pas à Lyon ce dimanche 19 avril. En effet, ses indices devraient rester dégradés presque partout dans la région et pourraient même "être mauvais sur une part un peu plus large que la veille", indique Atmo, l'observatoire spécialisé en Auvergne-Rhône-Alpes.

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    Dans le détail, ce sont les niveaux d'ozone, dégradés, qui plombent la moyenne. L'ensemble de la région est concernée et localement, notamment à Clermont-Ferrand, elle est même classée comme mauvaise pour ce dimanche.

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