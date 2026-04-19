Orages : quatre départements de la région en vigilance jaune

Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance jaune aux orages ce dimanche 19 avril.

Après un samedi particulièrement calme au niveau de la météo et sans aucune vigilance dans l'ensemble de la région, quatre nouveaux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une alerte jaune aux orages. Il s'agit de la Savoie, de l'Ardèche, de la Haute-Loire et du Cantal, rapporte Météo France, qui recommande également de rester attentif dans les zones concernées.

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En rigueur depuis ce dimanche matin 6h, elle devrait durer jusqu'à ce soir 21h. La situation devrait ensuite revenir à la normale ce lundi.