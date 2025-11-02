La dissolution, évitée de justesse, pourrait encore rebattre les cartes à Lyon. Les candidats aux municipales avancent sous une menace politique permanente.

Les dates avaient été bloquées en cas d’échec de la mission de la dernière chance de Sébastien Lecornu : des législatives anticipées se tiendraient les 16 et 23 novembre. Le spectre d’une dissolution s’est écarté quand les motions de censure déposées contre le Premier ministre ont été rejetées pour une quinzaine de voix. Mais la durée du gouvernement reste toutefois incertaine. L’option dissolution peut revenir au moindre amendement retoqué et les candidats aux municipales se lancent avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.