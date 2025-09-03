Une journée ensoleillée et estivale ce mercredi, jusqu'à 27 degrés attendus

C'est une belle journée d'été qui attend Lyon et toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 3 septembre avec des températures qui atteindront les 27 degrés.

La région lyonnaise n'en a pas terminé avec l'été. Après un début de semaine plutôt frais et humide, ce mercredi 3 septembre les Lyonnaises et les Lyonnais auront le droit à une belle journée d'été. Un temps ensoleillé sera présent tout au long de la journée, malgré quelques nuages dans la matinée.

Côté températures, il fait 16 degrés ce mercredi matin et le mercure grimpera jusqu'à 27 dans l'après-midi. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison. Et des températures qui devraient baisser demain et vendredi avant de connaitre un nouveau pic pour le weekend.