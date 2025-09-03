Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Une journée ensoleillée et estivale ce mercredi, jusqu'à 27 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une belle journée d'été qui attend Lyon et toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 3 septembre avec des températures qui atteindront les 27 degrés.

    La région lyonnaise n'en a pas terminé avec l'été. Après un début de semaine plutôt frais et humide, ce mercredi 3 septembre les Lyonnaises et les Lyonnais auront le droit à une belle journée d'été. Un temps ensoleillé sera présent tout au long de la journée, malgré quelques nuages dans la matinée.

    Côté températures, il fait 16 degrés ce mercredi matin et le mercure grimpera jusqu'à 27 dans l'après-midi. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison. Et des températures qui devraient baisser demain et vendredi avant de connaitre un nouveau pic pour le weekend.

    à lire également
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : le corps d’un homme couvert de plaies découvert près du pont Pasteur

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : le corps d’un homme couvert de plaies découvert près du pont Pasteur 07:24
    Lyon soleil
    Une journée ensoleillée et estivale ce mercredi, jusqu'à 27 degrés attendus 07:12
    Tournerie
    Isère : la tournerie Chardon lauréate du loto du patrimoine 02/09/25
    Sur les réseaux sociaux, Rudigoz accuse la mairie de Lyon de "museler la parole des citoyens" 02/09/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Homme poignardé à l'entrée de la station de métro Charpennes à Villeurbanne : un suspect interpellé 02/09/25
    d'heure en heure
    Élections dans la métropole de Lyon : Bruno Bernard pose le cadre de l'union de la gauche 02/09/25
    Raviole en or Saint-Jean
    Lyon : pour ses 90 ans, la Maison Saint Jean fait gagner une raviole en or massif 02/09/25
    Thomas Eychenne poker
    Un Lyonnais remporte une prestigieuse compétition de poker et empoche 1,2 millions d'euros 02/09/25
    Fort de la Platte Haute-Savoie
    Haute-Savoie : La chapelle de Flaine et le Fort de la Platte lauréats du loto du patrimoine 02/09/25
    PAF Police aux frontières
    Lyon : ivre et armé d'un couteau, il agresse une policière 02/09/25
    Ain : la Maison sise de Pérouges lauréate du loto du patrimoine 02/09/25
    Aujourd'hui, 30% des personnes ne font pas les démarches pour accéder aux aides auxquelles elles ont le droit.
    Job étudiant, alternance... En Auvergne-Rhône-Alpes, près d'un étudiant sur trois occupe un emploi 02/09/25
    Loire : le château des Cornes d'Urfé lauréat du loto du patrimoine 02/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut