Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera mauvaise ce mardi 20 janvier à Lyon et dans toute la métropole.

    On respire toujours pas bien ce mardi à Lyon. Alors que le niveau information-recommandation a été activé à Lyon ce weekend, la qualité de l'air restera mauvaise ce mardi 20 janvier 2026.

    Avec des conditions météorologiques propices à l'accumulation des particules fines PM10 et PM2,5, la qualité de l'air restera dégradée voire mauvaise autour de Lyon. Seules les concentrations en ozone et dioxyde de soufre seront bonnes ce mardi.

    voiture police faits-divers
    Décines : un lycéen de 17 ans agressé, la piste raciste examinée

