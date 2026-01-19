Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution de l’air : le niveau information-recommandation activé à Lyon et dans le Rhône

  • par La Rédaction

    • Un épisode de pollution aux particules fines est en cours depuis samedi dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère. La préfecture appelle à la vigilance, notamment pour les personnes les plus fragiles.

    Un nouvel épisode de pollution atmosphérique touche le bassin lyonnais depuis ce dimanche 18 janvier. En raison de concentrations élevées de particules fines PM10, liées à un phénomène de combustion, la Préfecture du Rhône a activé le niveau information-recommandation sur l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

    Aucune mesure contraignante n’est mise en place à ce stade. Les autorités sanitaires invitent toutefois les personnes vulnérables — enfants, personnes âgées ou souffrant de pathologies respiratoires ou cardiaques — à limiter leurs déplacements à proximité des grands axes routiers et à réduire les activités physiques intenses, en extérieur comme en intérieur. Pour le reste de la population, les habitudes quotidiennes peuvent être maintenues.

    La préfecture appelle également à adopter des comportements permettant de réduire les émissions polluantes : limiter l’usage du chauffage au bois d’appoint, privilégier les transports en commun, le covoiturage ou le vélo, et modérer sa vitesse de circulation. Il est par ailleurs rappelé que le brûlage des déchets verts est interdit, tout comme l’usage des cheminées à foyer ouvert dans la Métropole de Lyon.

    Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes la qualité de l'air sera mauvaise ce lundi 19 janvier sur toute la métropole de Lyon, avec des concentrations en particules fines en hausse.

    L'Asvel enchaîne face à la lanterne rouge

