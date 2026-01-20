Actualité
Décines : un lycéen de 17 ans agressé, la piste raciste examinée

  • par La Rédaction

    • Un adolescent a été violemment pris à partie lundi matin à Décines-Charpieu alors qu’il se rendait au lycée. Trois agresseurs cagoulés sont recherchés.

    Un jeune homme de 17 ans a été agressé lundi 19 janvier au matin à Décines-Charpieu, alors qu’il se rendait à son établissement scolaire. Selon nos confrères de BFM Lyon, l’adolescent, d’origine syrienne, aurait été attaqué par trois individus cagoulés. Il a été frappé à plusieurs reprises et présente des blessures au visage, notamment au menton, à la joue et au front.

    La victime affirme que ses agresseurs lui auraient rasé les sourcils et lacéré le visage à l’aide d’un rasoir, provoquant des blessures superficielles. Elle évoque également des insultes à caractère raciste proférées durant l’agression. Un mobile raciste est donc étudié, même si les enquêteurs se montrent prudents à ce stade sur la qualification exacte des faits.

    Le parquet de Lyon a confirmé l’ouverture d’une enquête pour violences aggravées, notamment en raison du caractère présumé raciste, de l’usage d’une arme et de l’agression en réunion. Le mineur s’est vu délivrer une incapacité totale de travail de cinq jours. Les investigations, confiées à la police nationale, se poursuivent afin d’identifier et interpeller les auteurs.

