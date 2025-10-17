Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
Une nouvelle journée entre grisaille et éclaircies à Lyon, 15 degrés attendus

    • C'est une nouvelle journée relativement grise qui attend l'agglomération lyonnaise avec des températures qui ne devraient pas dépasser les 15 degrés.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend et le début des vacances scolaires, la région lyonnaise sera de nouveau sous la grisaille une bonne partie de la journée. Des nuages bas matinaux qui devraient évoluer plus ou moins rapidement vers des éclaircies en cours d'après-midi.

    Côté températures il fait 10 degrés ce vendredi matin et le mercure atteindra les 15 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 3 degrés en dessous des normales de saison.

    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    L'université Lyon 2 occupée par les "sans facs", une trentaine d'inscriptions réclamées

