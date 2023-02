Encore une alerte à la bombe au lycée Sermenaz de Rillieux-la-Pape

Ce lundi matin, le lycée Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape, dans la Métropole de Lyon, était fermé aux élèves en raison d’une fausse alerte à la bombe. La deuxième en moins de deux mois.

Il était environ 7h30 ce lundi matin lorsque le lycée Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape a reçu une alerte à la bombe. La deuxième en moins de deux mois. Comme le 3 janvier c’est un membre du corps pédagogique qui a reçu un mail suspicieux. "Élèves et personnels ont été évacués" le temps de l’intervention des démineurs, selon la préfecture du Rhône.

Fausse alerte à la bombe au lycée Sermenaz à #Rillieux-la-Pape.



Suite à un mail suspicieux, un dispositif de sécurisation a été mis en place ce matin par la @PoliceNat69. Élèves et personnels ont été évacués.



✅ Les cours ont pu reprendre après la levée de doute des #démineurs. pic.twitter.com/IabD0Ul5JM — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 20, 2023

Annulés durant la matinée, les cours ont pu reprendre cet après-midi après la confirmation qu’il s’agissait encore d’une fausse alerte.

3 mineurs mis en examen en janvier

L’enquête ouverte après l’incident du 3 janvier avait permis l’interpellation de trois mineurs fin janvier selon des informations de RTL. Originaires de la Gironde, des Bouches-du-Rhône et du Val-de-Marne, les trois suspects placés en garde à vue par les agents de l’Office central de lutte contre la cybercriminalité avaient ensuite été mis en examen pour "menaces de mort et d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes et dénonciation mensongère".