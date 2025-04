Plus de moyens pour l'inclusion à l'école : une mobilisation prévue à Vénissieux

Le 17 avril, les personnels éducatifs et pédagogiques de plusieurs collèges du secteur PIAL (pôle inclusif d'accompagnement localisé), se mobiliseront devant le collège Elsa Triolet afin de demander plus de moyens.

Jeudi 17 avril, les personnels éducatifs et pédagogiques de plusieurs collège du secteur PIAL (pôle inclusif d'accompagnement localisé) se rassembleront devant le collège Elsa Triolet à Vénissieux. Avec un rendez-vous donné à 11h devant l'établissement, les personnels souhaitent dénoncer les difficultés rencontrées par le PIAL de secteur, réunissant le collège Elsa Triolet, l’école Paul Langevin, l’école Anatole France A, l’école Anatole France B et l’école maternelle Anatole France. "C’est une demande de vraies solutions pour faire respecter les droits et besoins des élèves en situation de handicap que nous exigeons de la part du rectorat, celui-ci étant le garant de l’inclusion et de la sécurité des élèves et des personnels'" affirme le syndicat CGT'Educ'action.

Par le biais de cette manifestation, les syndicats souhaitent mettre en lumière le manque d'effectif important d'AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap) : "Huit AESH sont désormais non remplacés dans le cadre de congés longue durée. Cela impacte fortement l’accompagnement des élèves en situation de handicap." Mais aussi les grandes difficultés de recrutement, liées au "peu d'attractivité" du métier et à son salaire "peu valorisé." "La situation du PIAL est devenue délétère pour nos AESH qui ne sont plus en capacité faire leur travail de façon acceptable, ne remplissent plus correctement leur mission et ne sont pas reconnu.e.s à leur juste valeur", alertent les syndicats.

Les personnels et syndicats impactés précisent qu'une audience au rectorat avait été demandée le 9 avril dernier. Une demande restée pour l'heure sans réponse.

