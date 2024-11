Lyon : une manifestation pour les élèves en situation de handicap

Mercredi 27 novembre, le collectif IRM (inclusion réelle maintenant) manifestera en direction du rectorat afin de dénoncer un droit des enfants en situation de handicap non respecté.

Mercredi 27 novembre, enseignants, parents et accompagnants manifesteront en direction du rectorat afin de demander une meilleure inclusion des élèves en situation de handicap. Le collectif réclame également plus de moyens, du personnel formé sur le sujet, et des classes moins chargées afin de mieux accompagner les élèves dans le besoin.

La manifestation débutera à 15h depuis la Bourse du Travail dans le 3ème arrondissement et prendra fin devant le rectorat.

