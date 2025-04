Lundi 14 avril, le personnel du collège Paul Vallon de Givors annonçait user de son droit de retrait. Ayant essuyé un refus du rectorat ces derniers sont en grève ce mardi 15 avril.

Afin d'alerter sur une montée de violence et des conditions de travail dégradées, le collège Paul Vallon de Givors avait annoncé user de son droit de retrait mardi 15 avril. Une décision refusée par le rectorat estimant qu’il n’y avait pas de danger imminent. "Pourtant nous avons appris aujourd’hui et les avons informés, qu’un autre AED a de nouveau été blessé le 9 avril en voulant empêcher un élève de donner un coup de pied à une autre", déplore une enseignante du collège. Un nouvel épisode de violence ajouté à ceux recensés depuis plusieurs mois : "Nous sommes désemparés car nous ne trouvons pas l’aide que nous demandons depuis des mois voire des années", partage l'enseignante.

Face à ce refus, et à l'absence de réponses de la part du rectorat, le personnel du collège sera en grève et se mobilisera ce mardi 15 avril. "Le rectorat ne nous a pour l’instant pas donné de date d’audience et ne nous a pas contactés", précise une enseignante. Pour rappel, le personnel du collège Paul Vallon revendique : "plus d’AED, de deux CPE à temps plein ainsi qu’une psyEN, une infirmière et une assistante d’éducation à temps plein." Il demande également à ce que le collège soit classé REP+, en raison de la montée de violence constatée au sein de l'établissement.

"Le collège Vallon bénéficie d'une attention particulière"

Contacté par Lyon Capitale, le rectorat a affirmé que le collège Vallon "bénéficie d'une attention particulière par la direction académique", toutefois il explique que "la carte de l'éducation prioritaire et de son éventuelle évolution sont de la compétence ministérielle." "Concernant le droit de retrait, celui-ci s'applique uniquement en cas de danger grave et imminent", affirme-t-il.

