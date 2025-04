Lyon : une jeune femme tente de mettre fin à ses jours en se jetant sous le métro A

Le 15 avril, une jeune femme s'est jetée sur les rails du métro A alors que ce dernier arrivait. Bloquée sous le métro cette dernière a rapidement été évacuée.

Mardi 15 avril, une jeune femme a tenté de mettre fin à ses jours dans la station de métro Ampère. Selon le Progrès, cette dernière se serait jeté sur les rails du métro A, alors que ce dernier arrivait. Bloquée sous la rame, la jeune femme a été évacuée par le Samu avant d'être transportée à l'hôpital.

Survenu en fin d'après-midi, l'accident a entrainé l'arrêt total de la ligne entre les stations Charpennes et Perrache. Le trafic a progressivement repris dès 19h30. Quelques heures plus tôt, les lignes B et D étaient également à l'arrêt en raison de la présence d'un colis suspect.

