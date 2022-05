Lyon : placé en garde à vue, après avoir versé de la kétamine dans un verre

Dans la matinée du 28 mai, lors d’une soirée sur le bateau du Bellona Club, dans le 2e arrondissement de Lyon, un homme a été interpellé pour avoir tenté de droguer une autre personne en versant de la kétamine dans un verre.

Dans la nuit du 27 au 28 mai, au milieu d’une fête sur le bateau du Bellona Club (2e arr.), deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années se livrent à une échauffourée, au cours de laquelle l’un d'eux accuse l’autre d’avoir tenté de mettre une poudre suspecte dans son verre.

Les gardiens de l’établissement qui sont intervenus ont réussi à arrêter la rixe. Les mêmes gardes ont appelé la police, qui était sur les lieux vers 6 heures du matin. Lors de l’interrogatoire de la victime, la police a appris que jeune homme suspecte un inconnu d'avoir versé une substance dans son verre.

Après avoir contrôlé et fouillé le suspect, 30 grammes de kétamine ont été retrouvés dans sa poche. La police a saisi la drogue et a mis le suspect en garde à vue. Quelques heures plus tard, il a été relâché sans poursuite, rapporte Le Progrès.

La kétamine, à l'origine un médicament, est une drogue avec un effet hallucinogène.