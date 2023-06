Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange aux orages

Ce mardi 20 juin, l'Ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être touchés par des orages violents. Cinq départements viennent d'être placés en vigilance orange.

Météo France avait placé ce matin six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune aux orages. L'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire et le Cantal viennent d'être placés en vigilance orange. Le Rhône reste quant à lui en vigilance jaune.

Des rafales jusqu'à 100 km/h dans la Loire

"Des phénomènes dangereux sont prévus, tenez-vous au courant de l'évolution de la situation" préconise Météo France. Le Rhône devrait être relativement épargné, Météo France indique, "des pluies remontent actuellement du sud-ouest sur l'ouest de l'Auvergne, sans caractère préoccupant".

Localement et selon les villes, des orages sont notamment attendus dès 15 heures et se poursuivront jusqu’à 5 heures du matin mercredi. Par endroit, à partir de 18 heures et jusqu’à 23 heures, ils pourraient s’accompagner d’épisodes de grêle et de fortes rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h, notamment en plaine dans la Loire.

Prudence donc. D’autant que, comme à Clermont-Ferrand, les cumuls de précipitations pourraient être important et atteindre jusqu'à 40 millimètres sur la journée.