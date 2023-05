Isère : agression sexuelle au rayon jouets d'un supermarché

Un homme de 45 ans a été mis en examen par le tribunal judiciaire de Vienne pour des faits d'agressions sexuelles. Ces dernières ce seraient déroulées entre mars et avril dernier dans des supermarchés à la frontière entre le Rhône et l'Isère.

Vendredi 28 avril, un homme âgé de 45 ans a été mis en examen par le tribunal de Vienne pour "agression sexuelle sur mineurs de 15 ans". Ce dernier est soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux jeunes filles dans les rayons de deux supermarchés à la frontière entre les départements du Rhône et de l'Isère.

Le quadragénaire a été placé en garde à vue jeudi 27 avril où il a été entendu pour les deux agressions. Il a ensuite été déféré au tribunal de Vienne qui l'a mis en examen. L'homme de 45 ans a été placé sous un strict contrôle judiciaire, selon les informations du Dauphiné Libéré.

Deux agressions sexuelles

Les faits reprochés au quadragénaire remontent respectivement au 11 mars et au 20 avril. Une première fillette de 9 ans s'est plainte à sa mère d'attouchements sexuels alors qu'elle se trouvait au supermarché. Une première plainte a alors été déposée, mais le magasin n'était pas sous vidéoprotection.

Plusieurs semaines plus tard, même schéma. Une fillette de 10 ans se trouvait dans le rayon du supermarché alors que sa mère fait les courses. Une nouvelle fois, un homme lui impose des attouchements. Cette fois-ci, les caméras de vidéoprotection ont pu être consultées par les forces de l'ordre et le mis en cause a pu être interpellé.