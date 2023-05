Une agence de l’Assurance maladie vandalisée à Lyon le 1er-Mai

En marge de la manifestation du 1er-Mai, une agence d’accueil de la CPAM du Rhône a été vandalisée dans le 7e arrondissement de Lyon.

La manifestation du 1er-mai a fait de lourds dégâts à Lyon. Encore visibles ce mardi matin, ils donnaient à voir des agences bancaires dégradées, des commerces d’alimentation détruits, du mobilier urbain détruit ou encore quelques carcasses de voitures calcinées. Plus surprenant, place Jean-Macé dans le 7e arrondissement de Lyon, une agence d’accueil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a également été prise pour cible par des casseurs au passage du cortège.

Dans un communiqué publié ce mardi 2 mai, la direction de la CPAM déplore des "atteintes commises à l’encontre de biens à destination des assurés sociaux" et "acquis grâce aux cotisations et aux impôts" de ces derniers. Détériorée, la borne multiservices installée à l’extérieur de l’agence, qui permet "aux assurés de réaliser l’essentiel de leurs démarches, 24 heures sur 24", n’est ainsi plus utilisable jusqu’à nouvel ordre.

