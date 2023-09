Plus de 200 places disponibles pour Uruguay-Namibie, ce mercredi à Lyon

Il reste encore quelques places pour assister au match de la Coupe du monde de Rugby entre l’Uruguay et la Namibie ce mercredi 27 septembre à Lyon (17h45), au Groupama Stadium.

Souffre-douleur de l’Italie (52-8), la Nouvelle-Zélande (71-3) et la France (95-0), la faible équipe de la Namibie dispute ce soir à Lyon son dernier match de la Coupe du monde de Rugby. Face à l’Uruguay, le second « petit Poucet » de la poule A, les joueurs namibiens tenteront de redorer leur blason pour sortir la tête haute de la compétition. Du côté des Uruguayens, à qui il restera ensuite un match à Lyon, le 5 octobre face aux All Blacks, l’objectif sera tout simplement le même, la troisième place de la poule, qualificative pour la prochaine Coupe du monde semblant désormais hors de portée.

Des billets à 56 euros

Cette rencontre entre deux équipes de second rang devrait donc donner à voir du jeu aux spectateurs. Les deux équipes étant moins prestigieuses que les trois autres de la poule A, cette affiche est aussi l’occasion d’assister à un match de la Coupe du monde à un prix plus abordable. Ce mercredi midi, il restait ainsi plus de 200 places en catégorie 1 au prix de 56 euros, quand les mêmes tickets pour le match Nouvelle-Zélande - Italie de vendredi sont vendus à 216 euros.

Comment de se rendre sur place ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17h45 et le stade ouvrira ses portes à partir de 3h45. Pour vous rendre sur place, dès 14h45, des bus navettes partiront des arrêts Meyzieu-Les Panettes, Eurexpo et La Soie, ainsi qu'un tramway depuis la gare Part-Dieu, La Soie et Meyzieu-Les Panettes. Le ticket coûte 5 euros pour un aller-retour. Le trajet se fait en moins de 20 minutes, toutes les 7 à 9 min.

Pour celles et ceux qui décideraient de se rendre à Décines en voiture, le parking est accessible au prix de 25 euros par véhicule (5 euros pour les deux-roues) et ouvrira à 13h45. Un stationnement sur les parkings Meyzieu les Panettes et Eurexpo est également possible dès 14h15 et permet de prendre la navette pour rejoindre le stade. Les réservations sont obligatoires et se font sur le site officiel de la Coupe du monde. Pour les personnes venant à vélo, une station de Vélo'v et un parking pour les vélos sont à votre disposition aux abords du stade.