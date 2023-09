Dans les prochaines semaines, il sera possible pour tous les élèves de cinquième de la région Auvergne-Rhône-Alpes de se faire vacciner contre les papillomavirus (HPV).

L'idée de vacciner les élèves dans les collèges contre les papillomavirus (HPV) avait été évoquée en février dernier par le président de la République, Emmanuel Macron, afin de favoriser un égal accès au vaccin de tous les enfants. Huit mois plus tard, l'Agence régionale de santé (ARS) et les trois rectorats de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont la mettre en application. Une campagne de vaccination dans tous les collèges sera ainsi organisée prochainement.

Un virus de plus en plus présent

En France, les HPV sont responsables chaque année de 6 400 nouveaux cas de cancers. Les infections aux HPV sont notamment à l'origine de 100% des cancers du col de l'utérus et 25% des cancers liés à ces virus touchent les hommes. Par ailleurs, huit personnes sur 10 y sont exposées au cours de leur vie.

Par cette campagne de vaccination, le gouvernement souhaite freiner l'avancée des papillomavirus et surtout, limiter les cas de cancers pouvant en découler. En effet, le vaccin, recommandé par les médecins dès l'âge de onze ans, peut prévenir jusqu'à 90% des infections par HPV cancérogènes. De plus, "la couverture vaccinale des jeunes demeure insuffisante" en France selon l'ARS. En effet, chez les moins de seize ans, seuls 41,5% des filles et 8,5% des garçons ont un schéma vaccinal complet.

Le déroulé de la campagne

Pour une vaccination complète contre les HPV, deux doses doivent être administrées à au moins six mois d'intervalle. La première partie de la campagne devrait donc débuter en octobre et se terminer en décembre, tandis que la seconde campagne aura lieu entre avril et juin 2024.

Afin de pouvoir vacciner les 100 000 élèves de cinquième de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les professionnels habilités de douze centres de vaccination seront déployés dans l'ensemble des collèges publics et dans ceux du privé qui en feront la demande. Cette campagne de vaccination reste bien sûr facultative, bien qu'elle soit fortement recommandée par les services de santé. Les élèves devront avoir une autorisation parentale et leur carnet de santé pour en profiter, cela de manière gratuite puisque l'État prend en charge toute la campagne.