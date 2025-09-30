Dans le cadre de son plan piéton, la Métropole de Lyon a voté le financement de trois projets permettant d'améliorer la sécurité et le confort des usagers.

La première opération retenue se trouve du côté de Fleurieu-sur-Saône. Le projet concerne la création d’un trottoir sur un court tronçon de la rue de l’Ancienne église, située au sud du centre-ville de la commune. Ce dernier consiste à rétablir la continuité piétonne, démolir l’appentis dont l’emprise est sur le trottoir et recréer un cheminement sur ce tronçon de rue pour un coût total de 90 200 euros, dont 80 200 euros financés au titre du Plan piéton.

Traversée piétonne, élargissement...

Direction Genay pour le second projet qui concerne la création d’une traversée piétonne sécurisée, au niveau de l’école primaire Jacques-Yves Cousteau. Le projet consiste à créer un plateau traversant afin de sécuriser les déplacements des piétons. Le coût total de ce projet est de 295 000 euros, dont 100 000 euros financés dans le cadre du Plan piéton.

La dernière opération aura lieu à Givors, où les trottoirs rue Liauthaud, entre la rue Henri Wallon et l’école élémentaire Picard-Liauthaud seront élargis. Cette fois-ci, le projet consiste à sécuriser les déplacements de ces élèves en élargissant les trottoirs qui sont très étroits. Pour un coût total de 84 000 euros, le plan piéton financera l'opération à hauteur de 63 000 euros.

