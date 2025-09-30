Selon une étude de l'Insee, 21% des salariés, soit près de 700 000 personnes pratiqueraient le télétravail en région Auvergne-Rhône-Alpes.

21% des salariés, soit près de 700 000 personnes, pratiquent le télétravail en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que révèle une récente étude menée par l'Insee sur les années 2023 et 2024. Un taux supérieur à celui constaté dans la France de Province (18%), mais inférieur à celui d'Ile de France (36%). Au niveau national, un salarié sur cinq télétravaille, un chiffre en forte hausse depuis la crise du Covid en 2020. Parmi ces salariés, 34% disent occuper un emploi compatible avec la pratique du télétravail et trois travailleurs sur cinq sont cadres.

Taille de l'entreprise, ancienneté, résidence....

Mais quels facteurs principaux expliquent le recours au télétravail ? Selon l'étude de l'Insee, la taille de l'entreprise aurait une incidence sur le nombre de salariés en télétravail : "Ainsi, dans les entreprises de 50 personnes ou plus, 69 % des salariés avec un emploi compatible pratiquent le télétravail, contre 54 % pour les entreprises de taille inférieure", précise l'Insee. L'ancienneté joue également pour beaucoup, 51 % des salariés en emploi depuis moins d’un an pratiquent le télétravail contre 66 % des autres.

Enfin, le lieu de résidence occupe une place importante dans le choix des salariés en télétravail. 78% des salariés travaillant à l'étranger ou dans un autre département que celui de leur résidence pratique le télétravail, contre 59% pour ceux habitant dans le même département que leur lieu de travail.

Lire aussi : Lyon : l'INSEE dresse le bilan sur l'emploi au centre commercial de la Part-Dieu