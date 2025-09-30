Les étudiants de l'Université Lyon 2 souhaitant se joindre à la mobilisation du 2 octobre seront excusés en cas d'absence en cours.

Après le mouvement du 10, puis du 18 septembre, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation jeudi 2 octobre.

Alors que l'Université Lyon 2 était restée fermée pendant deux jours lors du mouvement du 10 septembre "pour préserver la sécurité des personnes et des biens", la direction de l'établissement a décidé lever l’obligation d’assiduité pour les étudiantes et les étudiants ce jeudi 2 octobre dès midi. Une façon "de permettre à ceux qui le souhaitent de participer à cette journée de grève", écrit la direction dans un courrier envoyé au personnel de l'Université.

Les étudiants absents ne seront donc pas pénalisés. Les alternants, eux, ne seront pas excusés en cas d'absence. Pour rappel, un rassemblement est prévu à partir de 13 h sur la place Jean Macé (7e) à Lyon.

Lire aussi : Une nouvelle tentative de blocage à l'Université Lyon 2 ce vendredi, 22 interpellations