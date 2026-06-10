Actualité
Photo d’illustration de la zone à trafic limité à Lyon. (Photo Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Plan mobilités de la Métropole de Lyon : les Écologistes s'inquiètent d'une "dégradation de l'existant"

  • par Clémence Margall

    • Le groupe Les Écologistes à la Métropole de Lyon salue "le temps de la réflexion" engagé par Véronique Sarselli, mais estime que son plan mobilités suscite "une vraie inquiétude" pour les transports en commun, les cyclistes et les piétons.

    Les annonces de Véronique Sarselli n’ont pas convaincu l'opposition. Au cours d’une conférence de presse organisée mardi 9 juin, la présidente de la Métropole de Lyon a présenté son "plan mobilités" pour "rééquilibrer les usages, restaurer la fluidité et améliorer la qualité de vie" sur le territoire. Dans son programme découpé en trois phases (les 100 premiers jours du mandat, 6 mois, 18 mois), l’ancienne maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon promet par exemple de reprogrammer certains feux tricolores, de déplacer certains arrêts de bus de la place Bellecour (2e arr.), de retirer "avant l’été" les plots situés à la sortie du parking Saint-Jean ou encore de geler les tarifs des parkings LPA qui auraient dû être augmentés au 1er août.

    Assurant qu’il ne veut pas "précipiter les choses", le nouvel exécutif métropolitain a néanmoins annoncé qu’un "audit express" sera réalisé en interne au sein de la collectivité afin d’identifier les principaux points de blocage sur le territoire. La carte doit être publiée "d’ici 30 jours." En parallèle, la plateforme collaborative "Ça bloque ? On agit" a été lancée pour résoudre les problèmes de circulation.

    Lire aussi : Face à la "crise des mobilités", la Métropole de Lyon présente un vaste "plan d’action"

    "Une rupture bienvenue" mêlée d’"inquiétude"

    Un nouveau plan sans grandes annonces, qui suscite déjà des réactions à gauche. "Après avoir mené une campagne bien démagogique et affirmé qu'elle modifierait nos aménagements une fois élue, la nouvelle majorité rétropédale", a ainsi lancé l’ancien vice-président aux mobilités, Fabien Bagnon, sur X hier.

    Ce mercredi, le ton se veut plus mesuré. Dans un communiqué, le groupe Les Écologistes à la Métropole de Lyon salue en effet "ce temps de réflexion", qu’il qualifie de "rupture bienvenue" après "les annonces précipitées des derniers mois." Même son de cloche à la Ville de Lyon. Laurent Bosetti, adjoint délégué aux mobilités, remercie en effet Véronique Sarselli "qui n’a finalement pas arbitré unilatéralement sur la rue Grenette. Elle nous rejoint désormais sur une évaluation", écrit-il sur X. Et d’ajouter : "Objectivation, évaluation, concertation : prenons le temps de trouver des équilibres ensemble, sans idéologie."

    Mais les écologistes restent prudents, estimant que le plan porté par Véronique Sarselli "suscite une vraie inquiétude", notamment car il ne comprend "aucune nouvelle proposition" pour les transports en commun, les cyclistes ou encore les piétons. Ils poursuivent : "Les seuls projets cités et leur éventuelle transformation font craindre une dégradation de l'existant : remise en cause de certains itinéraires de bus, réouverture possible de la rue Grenette à la circulation automobile, expérimentation de nouvelles formes de "partage de voies" qui pourraient fragiliser la priorité donnée aux transports en commun."

    Arguant que la politique des mobilités menée sous le mandat de l’écologiste Bruno Bernard "a produit des résultats mesurables et vérifiables", les Écologistes jugent que les habitants du territoire "méritent mieux que ces effets d’annonce." Et préviennent : "Tous les éléments qui fonderont les prochains arbitrages doivent être rendus publics avant décision."

    Lire aussi : Selon la Ville de Lyon, 72% des Lyonnais refusent la réouverture de la rue Grenette aux automobilistes

    à lire également
    Robinet.
    Sécheresse estivale dans le Rhône : l'Etat se mobilise pour anticiper les fortes chaleurs

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Plan mobilités de la Métropole de Lyon : les Écologistes s'inquiètent d'une "dégradation de l'existant" 11:38
    Robinet.
    Sécheresse estivale dans le Rhône : l'Etat se mobilise pour anticiper les fortes chaleurs 11:25
    PAF Police aux frontières
    Rhône : une troisième plainte déposée contre un animateur du centre de loisirs de Charly 10:58
    Lyon Street Food Festival : tout ce qu'il faut savoir un jour avant le début de l'événement 10:30
    Tony Parker invité d'Eva Longoria dans une émission CNN dédiée à Lyon 10:22
    d'heure en heure
    Après une école, un collège touché à son tour par un mystérieux épisode sanitaire à Villefranche 09:15
    fontaine eau canicule
    La chaleur caniculaire de retour la semaine prochaine à Lyon ? Voici à quoi s'attendre dans les prochains jours 08:40
    Rael
    Les raëliens profitent de Spielberg pour relancer leur projet d’ambassade extraterrestre 08:38
    police Lyon
    Lyon 8e : attiré par un faux rendez-vous, il est dépouillé sous la menace d’armes 08:25
    JO 2030 : le ski-alpinisme proposé avec deux nouvelles épreuves 07:55
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Grève à la SNCF : à quoi s'attendre ce mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes ? 07:37
    Lyon soleil
    Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus 07:14
    Emmanuel Giraud
    La Duchère, transports, les projets du maire du 9e à Lyon 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut