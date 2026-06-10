Actualité
Robinet.

Sécheresse estivale dans le Rhône : l'Etat se mobilise pour anticiper les fortes chaleurs

  • par Loane Carpano

    • Le 4 juin, les préfets du grand bassin se sont réunis pour tenter d'anticiper les épisodes de sécheresses à venir dans le nord du bassin Rhône-Méditerranée.

    L'été 2026 devrait être chaud et sec dans le nord du bassin Rhône-Méditerranée. Malgré une situation "globalement favorable" avec la bonne recharge hivernale des nappes d'eau souterraines, l'Etat se mobilise pour anticiper une possible sécheresse estivale, en cas de dôme de chaleur par exemple. La préfecture de l'axe Rhône-Saône, indique notamment que "des mesures de restriction pourront être mises en œuvre localement lorsque la situation l’exigera".

    L'adaptation des politiques de l'eau se poursuit

    Au-delà de cette gestion de l’été, l’État annonce poursuivre l’adaptation des politiques de l’eau aux conséquences du changement climatique. Lors d'une réunion organisée le 4 juin, les préfets du grand bassin ont partagé les grandes évolutions portées par les principaux documents de planification dans le
    domaine de l’eau. "Ces documents stratégiques renforceront, pour la période 2028-2033, la prise en compte des enjeux d’adaptation dans le domaine de l’eau, comme les risques liés à la raréfaction de la ressource en eau ou les phénomènes d’inondation plus fréquents et plus intenses", indique la préfecture.

    Les échanges ont également porté sur la préservation des espèces migratrices emblématiques du bassin, dont certaines connaissent un déclin "préoccupant." C'est notamment le cas de poissons migrateurs, tels que la Lamproie marine ou l’alose feinte de Méditerranée. Le préfet coordonnateur de bassin réunira de nouveau les préfets à la fin de la période estivale pour analyser les effets des mesures mises en œuvre.

    Lire aussi : La chaleur caniculaire de retour la semaine prochaine à Lyon ? Voici à quoi s'attendre dans les prochains jours

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Rhône : une troisième plainte déposée contre un animateur du centre de loisirs de Charly

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Robinet.
    Sécheresse estivale dans le Rhône : l'Etat se mobilise pour anticiper les fortes chaleurs 11:25
    PAF Police aux frontières
    Rhône : une troisième plainte déposée contre un animateur du centre de loisirs de Charly 10:58
    Lyon Street Food Festival : tout ce qu'il faut savoir un jour avant le début de l'événement 10:30
    Tony Parker invité d'Eva Longoria dans une émission CNN dédiée à Lyon 10:22
    Après une école, un collège touché à son tour par un mystérieux épisode sanitaire à Villefranche 09:15
    d'heure en heure
    fontaine eau canicule
    La chaleur caniculaire de retour la semaine prochaine à Lyon ? Voici à quoi s'attendre dans les prochains jours 08:40
    Rael
    Les raëliens profitent de Spielberg pour relancer leur projet d’ambassade extraterrestre 08:38
    police Lyon
    Lyon 8e : attiré par un faux rendez-vous, il est dépouillé sous la menace d’armes 08:25
    JO 2030 : le ski-alpinisme proposé avec deux nouvelles épreuves 07:55
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Grève à la SNCF : à quoi s'attendre ce mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes ? 07:37
    Lyon soleil
    Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus 07:14
    Emmanuel Giraud
    La Duchère, transports, les projets du maire du 9e à Lyon 07:00
    Doja Cat, Aya Nakamura, Cannes : la joaillerie lyonnaise Helena Joy s'impose sur les tapis rouges 09/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut