Téléphones, trottinettes, cigarettes électroniques… Les batteries lithium-ion sont omniprésentes dans le quotidien. Selon une étude menée dans la métropole de Lyon, 98 % des habitants adoptent au moins un comportement à risque.

98 %. C'est le nombre de Lyonnais qui reconnaissent adopter un comportement à risques avec leurs appareils équipés de batteries lithium-ion, selon le baromètre Opinonway pour l'association Assurance Prévention réalisé en ligne sur des habitants de la Métropole de Lyon. Ces batteries se trouvent dans divers appareils, des téléphones portables aux brosses à dents électriques en passant par les cigarettes électroniques. Une problématique visible à l'échelle locale puisqu'un incendie s’est déclaré dans un immeuble à Bron, en mai dernier, à la suite de l’emballement thermique de la batterie d’une trottinette électrique.

Ce mercredi 10 juin, l'association Assurance Prévention organisait une journée de sensibilisation grandeur nature sur la place de la République (Lyon 2e). Au menu, plusieurs espaces, à commencer par celui consacré au recyclage pour permettre au public de savoir où jeter leurs batteries usagées. En effet, si la majorité des Lyonnais conservent de bons réflexes en les jetant dans un point de collecte dédié (60 %), plus d'un habitant sur quatre (26 %) jette encore ses batteries avec les déchets du quotidien. Un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale (15 %).

"Surveiller la batterie pendant son chargement"

Un stand de test de batteries de vélos et trottinettes est également installé. Aux commandes, la société Ozo, basée à Aix-en-Provence. "A l'aide de cette machine de test, nous allons faire un diagnostic des batteries, pour évaluer les problèmes. Le plus souvent, celle-ci a subi un choc ou a été mise en contact avec de l'eau. C'est d'autant plus le cas sur les trottinettes, où la batterie est située dans le "plancher"", explique Jean Pascal Plumier, patron d'Ozo. Il rappelle "l'importance de surveiller la batterie pendant son chargement", et à contacter un professionnel en cas de doute.

A côté, se situe un atelier centré sur la pédagogie, puisque les comportements à risques des Lyonnais sont nombreux. Parmi eux, 63 % laissent leurs appareils en charge la nuit, 58 % utilisent un autre chargeur que celui d'origine, et 57 % rechargent leurs appareils à proximité de tissus.

Des crash-tests présentés toutes les heures

Si l'évènement est ouvert au grand public entre 10 h et 19 h, certains pourront profiter des multiples démonstrations qui auront lieu toutes les heures. Concrètement, l'entreprise FMS Incendie perce volontairement une batterie de lithium-ion d'une trottinette, afin de montrer les conséquences de ces incendies à plus petite échelle. Résultat, de la fumée, des flammes, et une odeur nauséabonde, faisant grimper la température de la batterie à 468 °C. "Les gens font souvent charger leur trottinette à l'entrée de leur logement. C'est dangereux, car ils ne peuvent pas sortir", explique Jérôme Engrand, dirigeant de FMS incendie. Une expérience qui prend tout son sens quand 18 % des Lyonnais ont déjà été confrontés à un incident impliquant une batterie de lithium-ion, un score supérieur à la moyenne nationale (12 %).

Une fois la batterie ayant subi un choc, cette dernière est en surchauffe. @AL

A Lyon, plusieurs idées reçues persistent également. 29 % d'entre eux considèrent que l'utilisation d'un chargeur différent de celui d'origine ne présente aucun danger, quand 25 % pensent qu'il est possible de remplacer une batterie par un autre de marque ou caractéristique différente. "Les Lyonnais sont à l'image des Français. Ils sont relativement mal informés sur les batteries, ne les considèrent pas comme des objets à risques. On a essayé d'abord la batterie par tous les angles : mettre en exergue les risques, traiter l'aspect du recyclage, et le test puisque c'est intéressant de surveiller sa batterie tout au long de sa vie", développe Alain-Marc Chesnier, président de la commission Accidents de la vie courante d'Assurance Prévention.

A noter que cette campagne de prévention s'est déjà tenue à Paris l'année dernière, et se tiendra à Nantes la semaine prochaine, alors que les batteries lithium-ion occupent une place essentielle dans le quotidien des Français.

Lire aussi : Une start-up basée près de Lyon veut recycler les batteries de voitures



