La préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté son nouveau Plan de protection de l'air. Des grandes lignes, de l'ambition, mais peu d'actions concrètes.

Jeudi 24 novembre, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté son troisième Plan de protection de l'air (PPA). Plus de communes concernées, des ambitions, de l'incitation, mais un manque criant de mesures. Après un premier plan en 2008, puis un deuxième en 2014 qui ont participé à réduire d'environ 60 % la concentration de particules fines (PM2,5 et PM10) et de 43 % la concentration d'Oxyde d'azote (les fameux Nox) dans l'air, quand l'objectif était de 45 %.

35 "actions"

Ce nouveau plan fixe des objectifs ambitieux. Se mettre en conformité avec les taux règlementaires d'émission d'oxyde d'azote notamment dans l'agglomération lyonnaise, atteindre les seuils fixés par l'Organisation mondiale de la santé en terme de concentration de particules fines dans l'air, ou encore ramener les niveaux moyens d'ozone au niveau de 2015, le tout d'ici 2027.

35 actions sont identifiées par le PPA, regroupés en 20 défis différents concernant le secteur résidentiel, l'agriculture, les mobilités, l'industrie et la communication. On retiendra par exemple l'interdiction des vieilles cheminées déployée en 2023 dans la Métropole de Lyon, "le soutien à la rénovation thermique des bâtiments", "développer la pratique du covoiturage" ou encore, "encourager le renouvellement des flottes de véhicules routiers".

En bref de grandes orientations mais peu d'actions concrètes à se mettre sous la dent. La France fait l'objet d'une procédure contentieuse instruite par la Cour de justice de l'union européenne pour non-respect des seuils règlementaires concernant l'oxyde d'azote et les particules fines. Ces dernières sont à l'origine de 40 000 morts prématurées chaque année selon Santé publique France.