Lyon : la ministre des Sports au Groupama Stadium pour supporter les Bleus

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra (Photo by JOEL SAGET / AFP)

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, viendra supporter l’équipe de France, au Groupama Stadium en compagnie des acteurs du football de la région AURA, dont le président de l’OL. La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques retrouvera, au Groupama Stadium, les acteurs, bénévoles, amateurs et professionnels du football de la région lyonnaise.

Echanges avec Jean-Michel Aulas

À son arrivée dans la capitale des Gaules, la ministre échangera avec Jean-Michel Aulas fraîchement élu commandeur de l’Ordre national du mérite, avant de rencontrer l’ensemble des joueuses de l’équipe féminine de l’OL. Pour rester dans cette dynamique footballistique, les acteurs du football de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la ministre des Sports assisteront au deuxième match de Coupe du monde de l’équipe de France face au Danemark. Ils seront rejoints par des jeunes, encadrants, éducateurs sportifs de l’OL et des clubs voisins.

Tous espèrent une victoire des Bleus, une deuxième après celle face à l’Australie (4-1). Ce deuxième succès permettrait à l’équipe de France d’accéder au huitième de finale et de pourquoi pas espérer décrocher une troisième étoile après celles de 1998 et 2018