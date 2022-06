Face aux attaques répétitives à la seringue à Lyon et dans la métropole, le maire Grégory Doucet réagit.

Samedi dernier, quatre nouvelles plaintes ont encore été déposées à Lyon et Villeurbanne concernant des piqûres sauvages. Le rythme de ce fléau ne semblant pas décélérer et les sollicitations auxquelles fait face la ville de Lyon ont mené Grégory Doucet (EELV) à réagir.

Hôpitaux, pharmacies, étudiants, parents... Ces derniers mois, de nombreux acteurs publics et privés ont souligné la négligence de la ville de Lyon face aux piqûres sauvages. Le maire de la capitale des Gaules confie à Lyon Capitale : "nous avons eu plusieurs sollicitations sur le sujet mais pour autant, nous n’avions pas attendu cela pour demander à la police et à la préfecture de se mobiliser. Je les ai sollicités il y a plusieurs mois car nous avions vu que ce phénomène se passait dans certaines villes."

Il y a maintenant un mois, un ensemble de bureaux d'étudiants lyonnais avait interpellé le maire, ainsi que deux de ses adjoints, sur le sujet. Les efforts des étudiants ont payé car une rencontre a eu lieu mercredi 15 juin. Antoine, président du BDE "MBway Lyon", est ressorti plutôt satisfait de la réunion : "l’échange a été très constructif, le dialogue est plus qu’entamé et tout le monde souhaite aller ensemble de l’avant". Des solutions sont en cours réflexion et seront présentées lors de la prochaine rencontre.

