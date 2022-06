Programme chargé pour le maire de Lyon en déplacement dans la capitale ce mardi 14 juin. Deux jours après un premier tour des législatives qui a vu les candidats Nupes arrivés en tête dans trois circonscriptions sur quatre à Lyon, Grégory Doucet poursuit la marche en avant de l'union de la gauche en se rendant à Paris ce mardi pour soutenir les candidats de son groupe politique lors de différents meetings.

Dans la matinée, l'édile de Lyon est en déplacement avec Léa Balage, candidate Nupes (EELV) dans la 3e circonscription de Paris. Il devrait également apporter son soutien à Julien Bayou, secrétaire national d'EELV et candidat Nupes dans la 5e circonscription de la capitale, opposé à Elise Fajgeles de Ensemble.

Plus tard, dans l'après-midi, Grégory Doucet va rencontrer Eva Sas, porte-parole EELV, candidate dans la 8e circonscription de Paris, en ballotage favorable face à la macroniste Laëtitia Avia avant le second tour dimanche 19 juin.

Mais le périple à Paris ne s'arrête pas là pour le maire de Lyon. En début de soirée, mardi 14 juin, Grégory Doucet ira apporter son soutien au meeting de la candidate EELV de la 9e circonscription de Paris, Sandrine Rousseau, tout proche d'un siège de député à l'Assemblé nationale. Elle a glané 42,90 % des voix exprimés. L'ex-candidate à la primaire de l'écologie a donné rendez-vous à ses électeurs dans le 13e arrondissement de Paris, à l'ESSpace, à partir de 18h30.

Un autre monde est possible et il se fera avec vous.

On se retrouve demain pour un meeting d'entre 2 tours avec @carolinedehaas, @Gregorydoucet et d'autres invité·es.

Les défis qui nous attendent sont grands, l'espoir est immense.

Nous pouvons le faire✌️#Legislatives2022 #NUPES pic.twitter.com/g4244M1A99

— Sandrine Rousseau (@sandrousseau) June 13, 2022